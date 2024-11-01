Над Орловской областью сбили ракету ВСУ

Сегодня в Орловской области дважды объявлялась ракетная опасность. Как сообщил глава региона Андрей Клычков, в одном из случаев российскими силами ПВО была сбита ракета ВСУ.

«В результате падения ее обломками повреждено несколько зданий в с. Локно Знаменского района. К счастью, пострадавших нет», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Лично прибыл на место происшествия. Вместе с оперативными службами провели необходимые проверки, оценили повреждения», – добавил Клычков.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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