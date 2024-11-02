Ночью средства ПВО перехватили 24 украинских беспилотника

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 24 украинских беспилотника над территориями семи регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении.

Восемь БПЛА сбиты над территорией Курской области, восемь – над территорией Брянской области, два – над Белгородской областью, три – над Орловской областью и по одному над Крымом, Ростовской и Нижегородской областями.

На местах власти сообщили, что в результате налета дронов пострадавших нет. Оперативные служба оценивают последствия атаки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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