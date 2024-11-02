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Суббота, 2 ноября 2024, 09:46 мск

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В Германии задержали танкер, перевозивший санкционные товары

В Германии задержали танкер, который перевозил санкционные товары в Россию. Об этом сообщают местные СМИ.

Судно остановили в Кильском канале на шлюзе в Хольтенау из-за проблем с документами. Часть груза была неправильно задекларирована. В ходе проверки у комиссии возникли подозрения, что судно перевозит товары, подпадающие под антироссийские санкции Евросоюза.

К проверке подключили сотрудников немецкой таможни, а танкеру запретили продолжать движение до выяснения всех обстоятельств. Судно стоит в Киле уже два дня.

В водной полиции Киля не привели подробностей о запрещенном грузе, но уточнили, что речь идет об удобрениях.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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