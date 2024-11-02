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Суббота, 2 ноября 2024, 10:56 мск

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В Хабаровске возбудили дело о халатности после нападения собак на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения беспризорных собак на ребенка в Хабаровске. По версии следствия, причина инцидента – халатность чиновников.

Следователи проверили сообщения о нападении собак на мальчика во дворе дома по улице Юнгов 1 ноября. Ребенок отделался испугом и ссадиной.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц в части обеспечения безопасности людей от нападения беспризорных животных», – сообщили в управлении СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В Санкт-Петербурге стая собак едва не разорвала шестиклассника. Мальчик смог позвонить в полицию и попросить о помощи.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,