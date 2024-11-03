Двое детей и мужчина погибли при пожаре в Ростовской области

Двое детей и мужчина погибли во время пожара в частном доме в Ростовской области. Спаслась только нетрезвая мать семейства, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар случился ночью в селе Александровка. Когда пожарные прибыли на место, огнем был объят уже весь дом на площади в 100 кв. м. К тушению привлекли девять сотрудников и четыре единицы техники. На месте пожара нашли трех погибших.

«Сотрудники МЧС обнаружили без признаков жизни тела четырехлетнего мальчика, трехлетней девочки и 43-летнего мужчины. Спаслась только нетрезвая мать – успела выбежать на улицу», – говорится в сообщении.

В Челябинской области двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме.

Александровка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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