Двое детей и мужчина погибли при пожаре в Ростовской области

Двое детей и мужчина погибли во время пожара в частном доме в Ростовской области. Спаслась только нетрезвая мать семейства, сообщила пресс-служба МЧС России.
Пожар случился ночью в селе Александровка. Когда пожарные прибыли на место, огнем был объят уже весь дом на площади в 100 кв. м. К тушению привлекли девять сотрудников и четыре единицы техники. На месте пожара нашли трех погибших.
«Сотрудники МЧС обнаружили без признаков жизни тела четырехлетнего мальчика, трехлетней девочки и 43-летнего мужчины. Спаслась только нетрезвая мать – успела выбежать на улицу», – говорится в сообщении.
В Челябинской области двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме.
Александровка, Наталья Рязанова
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