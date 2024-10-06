Двое маленьких детей погибли на пожаре в Челябинской области

В Кусе два ребенка погибли в огне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 6 октября, в Куса.

«Загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли 3-летний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России», – рассказали в экстренном ведомстве.

Открытое горение ликвидировано на 100 квадратных метрах. Пожар тушат 19 специалистов и 5 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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