Двое маленьких детей погибли на пожаре в Челябинской области

В Кусе два ребенка погибли в огне.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 6 октября, в Куса.
«Загорелись частный дом и надворные постройки. К сожалению, погибли 3-летний мальчик и девочка 1 год 8 месяцев. Обстоятельства трагедии уточняются. К месту направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России», – рассказали в экстренном ведомстве.
Открытое горение ликвидировано на 100 квадратных метрах. Пожар тушат 19 специалистов и 5 единиц техники.
Челябинск, Виктор Елисеев
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