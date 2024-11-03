Один белгородец погиб, четверо ранены в ходе атак ВСУ

Один мирный житель погиб, четверо пострадали в результате обстрелов и атак дронов на Белгородскую область с украинской стороны, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ с помощью беспилотника ударили по хутору Киселёв в Волоконовском районе. Взрывом тяжело ранило мужчину, который умер до приезда скорой помощи.

Четыре мирных жителя ранены в поселке Октябрьский Белгородского района во время обстрела. Повреждены два многоквартирных дома и пять частных, а также 21 автомобиль и три магазина.

«Двух женщин и мужчину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – написал губернатор в блоге.

После обстрела жители поселка нашли части кассетных боеприпасов «колокольчик». Гладков призвал белгородцев не поднимать с земли никаких странных предметов ради собственной безопасности.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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