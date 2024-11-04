В ХМАО четыре человека погибли и один пострадал во время пожара

Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Еще один человек с ожогами попал в больницу, рассказали в городской администрации.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в СОТ «Прибрежный-3» поступило в 21:53 часов 3 ноября. Первые пожарные прибыли на место происшествия через 11 минут, но потребовались усилия 25 человек, шесть единиц техники и более часа, чтобы полностью потушить огонь на 80 кв. м.

«При тушении пожара в доме обнаружены четверо погибших: двое взрослых и двое детей. Еще один человек пострадал, он госпитализирован в травматологическую больницу. Пострадавшему, при необходимости, будет оказано содействие в предоставлении временного жилья», – пояснили в администрации Сургута.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

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Сургут, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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