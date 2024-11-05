Система ПВО сбила шесть дронов над Брянской областью

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила над Брянской областью шесть беспилотников, отправленных со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, – сообщили в Минобороны РФ. – Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области».

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений на земле нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Брянск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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