Лодка с пятью рыбаками перевернулась у берегов Камчатки

Лодка с пятью рыбаками перевернулась в открытом море у берегов Камчатки. Все пострадавшие сумели добраться до берега, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

ЧП случилось 4 ноября в 35 км от мыса Левашова в сторону села Соболево. Несмотря на закрытие навигации рыбаки отправились в море. Но волна подняла нос лодки, и судно опрокинулось.

«Люди оказались в воде. Спасло их умение плавать. Рыбаки благополучно добрались до берега и позвонили в службу «112». Людей доставили в Усть-Большерецк. Судоводителю грозит штраф», – пояснили в ведомстве.

На Дальнем Востоке обнаружили лодку с тремя людьми, которые пропали еще в августе. Двое погибли, выживший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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