ФАС выявила дорожный картель на 1 млрд рублей в Ульяновской области

Федеральная антимонопольная служба раскрыла сговор дорожных организаций в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма картеля превысила миллиард рублей, сообщили в ведомстве.

По данным ФАС, АО «Гипростроймост» и ООО «Кузоватовское ДРСУ» сговорились держать на одном уровне стоимость работ на торгах в Ульяновской области. Так компании заключали выгодные для себя контракты на ремонт и содержание автодорог. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1,27 млрд рублей.

Специалисты ФАС России выявили сговор во время внеплановых выездных проверок в офисы компаний и собрали необходимые доказательства. В отношении подозреваемых компаний возбуждены дела, по итогам рассмотрения которых бизнесу грозят оборотные штрафы.

В Воронежской и Тамбовской областях ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» попались на картельном сговоре на сумму в 14,9 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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