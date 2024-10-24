ФАС раскрыла дорожный картель на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор в сфере дорожного строительства в Воронежской и Тамбовской областях. Общая сумма контрактов в рамках картеля составила 14,9 млрд рублей.

ФАС выявила признаки сговора на торгах по капитальному ремонту и реконструкции дорог на территории Воронежской и Тамбовской областей. Возбуждено дело в отношении ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника».

Компании заключали госконтракты, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но участники действовали слаженно с целью поддержания цен при участии в торгах.

«Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 14 926 061 738 рублей. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы», – пояснили в ФАС.

В июне ФАС раскрыла картельный сговор в Рязанской области на сумму 1,6 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube