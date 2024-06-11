ФАС выявила дорожный картель на 1,6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор при исполнении нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области. Картель причастен к торгам с начальными ценами на сумму 1,6 млрд рублей.

Фигурантами дела о нарушении конкуренции стали ООО «СтройКапиталлГрупп» и ООО «ПромПесок». По данным ФАС, компании использовали сговор, чтобы получить контракты на подготовку проектной документации, инженерные изыскания и работы по капремонту автомобильных дорог.

«Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в открытых конкурсах. Торги проводились на территории Рязанской области. Сумма начальных цен торгов с признаками картеля составляет 1 600 376 153 рубля», – говорится в сообщении ведомства.

Компаниям грозят огромные оборотные штрафы.

В Краснодарском крае раскрыли картель в сфере ремонта дорог. Начальная сумма торгов с участием дорожного картеля составила 637 млн рублей.

Рязань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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