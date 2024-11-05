ФСБ задержала жителя Херсонщины за шпионаж на Киев

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 22-летнего местного жителя по подозрению в шпионаже на украинскую разведку. Подозреваемый сообщал противнику о передвижении российских бойцов.

По версии силовиков, с октября по ноябрь 2023 года подозреваемый собирал сведения о расположении и перемещениях подразделений ВС РФ. Информацию он передавал представителям Главного управления разведки Минобороны Украины. Мужчина проживал в регионе без российского гражданства, с украинским паспортом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ о шпионаже. Суд арестовал подозреваемого на время расследования. Теперь сотрудники ФСБ ищут его подельников. передает ТАСС.

В Свердловской области под суд за шпионаж попали супруги, которые передавали военно-технические сведения украинским спецслужбам.

Днепряны, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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