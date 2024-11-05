При атаке дронов в городе Шебекино пострадал мирный житель

В Белгородской области беспилотники атаковали город Шебекино. В результате пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино в результате детонации дрона о землю получила ранения женщина. Пострадавшую с минно-взрывной травмой, ушибленной раной головы, осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, другой дрон атаковал магазин, повреждены фасад и крыша здания.
В селе Нехотеевка вследствие атаки БПЛА поврежден газопровод частного дома.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», – добавил Гладков.
Белгород, Зоя Осколкова
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