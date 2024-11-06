В Воронежской области при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек

В Нововоронеже в многоэтажке взорвался газ и возник пожар. По последним данным, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Набережная. Огнем повреждены три квартиры. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 32 человека. Всего к тушению и спасению людей было привлечено 48 человек и 16 единиц техники, сообщили в МЧС.
«По уточненным данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре», – написал глава в телеграм-канале.
Гусев добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.
Воронеж, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»