В Воронежской области при взрыве газа в многоэтажке погиб один человек

В Нововоронеже в многоэтажке взорвался газ и возник пожар. По последним данным, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Набережная. Огнем повреждены три квартиры. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 32 человека. Всего к тушению и спасению людей было привлечено 48 человек и 16 единиц техники, сообщили в МЧС.

«По уточненным данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре», – написал глава в телеграм-канале.

Гусев добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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