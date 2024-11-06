В Петербурге менеджер банка потратил 33 млн рублей клиентов на элитные курорты

Менеджер одного из банков в Петербурге растратил около 33 млн рублей со счетов клиентов учреждения на элитные курорты и перелеты бизнес-классом. За восемь месяцев кутежа ему предстоит отбыть 6,5 года в исправительной колонии, рассказали в прокуратуре северной столицы.

Обвинение доказало, что с августа 2022 года по март 2023 года петербуржец использовал данные клиентов банка для переводов их денег на сторонние счета. Подписи в распорядительных документах он просто подделывал. Этими деньгами подсудимый погасил свой кредит и пожил на широкую ногу: покупал девушке подарки, водил по ресторанам, покупал брендовые вещи и дорогие гаджеты. Часть денег ушла на поездки на элитные курорты и перелеты бизнес-классом.

Общая сумма ущерба трем потерпевшим составила около 33 млн рублей. Петербуржец стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил подсудимого к 6,5 года в исправительной колонии общего режима.

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Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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