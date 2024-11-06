ВСУ обстреляли Энергодар кассетными боеприпасами

Украинские боевики обстреляли Энергодар в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он написал в своем блоге, что ВСУ ведут артобстрел города, в котором расположена Запорожская АЭС. Позже Рогов уточнил, что боевики использовали для обстрела мирного населения кассетные боеприпасы.

«При обстреле Энергодара нацисты использовали кассетные боеприпасы, зафиксировано не менее пяти прилётов. Зона обстрела – береговая линия. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало», – говорится в сообщении.

ВСУ подвергли массированному обстрелу часть пути на маршруте миссии МАГАТЭ в попытке сорвать ротацию наблюдателей на Запорожской АЭС.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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