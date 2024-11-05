российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 ноября 2024, 18:32 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ пытались сорвать ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сорвать ротацию наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС. Как сообщает министерство обороны РФ, подразделения российской армии обеспечили безопасность международных экспертов.

В ведомстве уточнили, что накануне проведения очередной ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС вооруженные силы Украины подвергли массированному обстрелу часть пути, по которому следует миссия на территорию станции. В результате обстрела было значительно повреждено дорожное полотно.

«Своими действиями командование ВСУ пыталось поставить под угрозу жизнь и безопасность экспертов и сорвать проведение ротации», – подчеркнули в Минобороны России.

В этих условиях российские войска смогли обеспечить безопасное продвижение колонны через поврежденный участок дороги и, впоследствии, обеспечена безопасная доставка экспертов на станцию.

В составе миссии прибыли четыре инспектора, их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности Запорожской АЭС.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ снова бьют кассетными боеприпасами: при обстреле Шебекино ранены местная жительница / ВСУ атаковали дроном многоквартирный дом в Белгороде, ранен мирный житель / Глава Запорожья сообщил о безуспешной попытке ВСУ захватить ЗАЭС / ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и цехам производства ракетного вооружения / В Европе заявили об угрозе из-за взрывного роста площадей кладбищ на Украине / «Не наступит»: Пушков оценил натовскую перспективу для Украины / «Нет завышенных ожиданий»: Медведев пояснил позицию России в преддверии выборов в США / «В течение месяца»: в Киеве раскрыли, как США избавятся от Зеленского

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,