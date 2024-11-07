ПВО сбила 18 украинских дронов над регионами РФ

Киевский режим организовал массированную атаку беспилотников на российские регионы. За ночь система ПВО сбила около 18 дронов над Воронежской, Белгородской и Брянской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Воронежской области и один над территорией Белгородской области», – сообщили в Минобороны РФ.

На момент написания новости на территории Воронежской области вновь объявлена опасность атаки БПЛА. Губернатор региона Александр Гусев заверил, что силы ПВО наготове.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 7 ноября над территорией региона уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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