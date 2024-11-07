Мать с тремя детьми погибла при пожаре в Магадане

Женщина и трое малолетних детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Магадане. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности четырем лицам.

По данным ГУ МЧС по Магаданской области, пожар случился в квартире на 3-м этаже. Спасатели эвакуировали и передали медикам 33-летнюю женщину и детей 2, 3 и 6 лет. Врачи констатировали смерть всех четверых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Прокуратура взяла расследование на контроль и организовала собственную проверку исполнения уполномоченными органами требований пожарной безопасности.

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара в дачном доме.

Магадан, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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