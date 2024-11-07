ФСБ задержала в Петербурге экс-начальника управления розыска

Сотрудники ФСБ задержали экс-начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника Олега Колесникова. Его подозревают в превышении полномочий.

Оперативники службы «М» ФСБ, курирующие правоохранительные органы, провели задержание вечером 6 ноября в Петроградском районе Петербурга. Колесникова отправили в ИВС, и следствие намерено просить суд об аресте фигуранта, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Предварительно, его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В мае Колесников назначен замминистра внутренних дел – начальника полиции в МВД по Северной Осетии.

В сентябре в Челябинской области задержали начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» и его заместителя за превышение должностных полномочий за взятку.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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