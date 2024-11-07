В Калуге мигрант угрожал ножом воспитателю из-за играющего в куклы сына

В Калуге мужчина ворвался с ножом в детский сад и угрожал воспитателю. Отцу не понравились игрушки, которые давали его сыну.

Как сообщили в региональном управлении СКР, 48-летний мужчина угрожал ножом воспитателю детского сада и родителям, которые пытались защитить женщину. Персонал дошкольного учреждения обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Отмечается, что мужчина – уроженец республики Таджикистан, российское гражданство он получил в 2017 году. По поручению руководителя СКР Александра Бастрыкина будет проведена проверка законности получения мигрантом гражданства.

По данным местных СМИ, гнев отца был вызван тем, что его сын играл с другими воспитанниками в куклы.

Калуга, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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