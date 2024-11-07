ВСУ ударили по Энергодару артиллерией

ВСУ обстреляли Энергодар и Великую Знаменку в Запорожской области. Мирные жители не пострадали, сообщил сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сегодня для ударов по Энергодару и Великой Знаменке нацисты применяют артиллерийские удары и атаки дронов-камикадзе. В городе энергетиков зафиксировано не менее пяти прилётов по прибрежной части. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», – написал Рогов в блоге.

В Великой Знаменке под удар попала ветеринарная аптека, в том числе повреждена газовая труба. На месте прилета работают газовики.

Накануне ВСУ обстреляли Энергодар кассетными боеприпасами.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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