Число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском удвоилось

Число пострадавших в аварии с автобусом в Красноярском крае увеличилось до 18 человек. Пятерых забрали в больницу, сообщила краевая Госавтоинспекция.

Напомним, около 08:00 часов автобус с рабочими АО «Сибагро» съехал с дороги на 75-м км автодороги Красноярск-Енисейск. После этого транспорт с пассажирами перевернулся.

Предварительно, автобус перевернулся из-за неверно выбранного скоростного режима в сложных погодных условиях. Оказалось, что перед поездкой водитель не прошел медосмотр, а автобус – осмотр механика.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), рассказало управление Следственного комитета по региону. Прокурора организовала проверка обстоятельств ДТП, в ходе которой ведомство даст оценку соблюдению законодательства об охране труда и безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров.

Красноярск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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