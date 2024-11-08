Система ПВО за ночь перехватила 17 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников, запущенных со стороны Украины. По предварительным данным, пострадавших в результате налета нет. Экстренные службы устанавливают последствия атаки.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА из которых: шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть – над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

В подвергшихся атаке регионах объявлялась воздушная тревога. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Последствия налета устанавливаются.

Как уточнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. «На месте работают все необходимые экстренные службы. Пострадавших предварительно нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Власти Воронежской и Белгородской областей о последствиях не сообщали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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