Сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе крупный тайник украинских диверсантов с десятками гранат и сотнями патронов. Ведомство ищет владельцев боеприпасов, сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике.

«Выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики», – говорится в сообщении.

В тайнике нашли 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатомётам, семь ручных гранат, две мины и около 360 патронов к стрелковому оружию. Взрывотехники уничтожил все находки на специализированном полигоне.

ФСБ проводит дополнительные проверки в поисках тех, кто организовал схрон.

Ранее в ЛНР нашли схрон с большим запасом патронов, ручных гранат и выстрелов к РПГ. Исправные боеприпасы передали бойцам ВС РФ.

Мариуполь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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