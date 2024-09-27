В ЛНР нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами

Сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли крупный схрон с оружием и боеприпасами на территории Луганской Народной Республики. Исправное оружие передали бойцам, а неисправное уничтожили на месте, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Схрон нашли в заброшенном здании на окраине населенного пункта. В подвале оказался запас патронов, ручные гранаты и выстрел к РПГ. В соседней хозпостройке нашли еще один тайник, куда больше первого. В тайниках лежали 78 гранат, семь выстрелов к гранатомету РПГ-7, четыре минометные мины, около тысячи патронов к крупнокалиберному пулемету и более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию. Там же нашли автомат АК-74, два гладкоствольных ружья, гранатомет подствольный ГП-25, более 2 кг тротила в шашках, 2 кг пластида, инженерные средства взрывания.

«Изъятое оружие и боеприпасы переданы сотрудникам взаимодействующих органов. Непригодные для использования боеприпасы уничтожены на месте с соблюдением мер безопасности», – добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ФСБ нашли тайник с гранатомётом и боеприпасами в Володарском районе ДНР.

Луганск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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