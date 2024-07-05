ФСБ нашла схрон с оружием в ДНР

Сотрудники ФСБ нашли тайник с гранатомётом и боеприпасами в Володарском районе Донецкой Народной Республики. Украинские диверсанты спрятали оружие, которое планировали использовать для терактов на территории республики, следует из данных ведомства.

«Обнаружен заминированный схрон со взрывными устройствами. Установлено, что схрон был заготовлен в 2022 году украинскими ДРГ для последующего проведения терактов», – говорится в сообщении управления ведомства по региону.

Тайник был заминирован, но из него удалось изъять гранатомёт РПГ-7, восемь ручных гранат, 11 запалов к гранатам, тротиловую шашку и 300 патронов к стрелковому оружию. Взрывные устройства уничтожили на специализированном полигоне без вреда для граждан и инфраструктуры.

В конце июня в ДНР нашли схрон с 18 кг пластида, который диверсанты планировали использовать для терактов в Мариуполе.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube