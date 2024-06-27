ФСБ нашла схрон украинских диверсантов со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ России нашли схрон со взрывчаткой, которую украинские диверсанты планировали использовать для терактов.

«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», – пояснили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Внутри тайника обнаружили 18 кг пластида, по 11 шт. гранатомётных выстрелов и мин МОН-50, девять ручных гранат, шесть кумулятивных зарядов и комплектующие для инициации взрыва.

Силовики вывезли найденную взрывчатку на полигон и безопасно подорвали без ущерба для населения и инфраструктуры.

Бойцы спецназа Росгвардии нашли в ДНР схрон украинской диверсионной группы с оружием и взрывчаткой.

Мариуполь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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