В Тюмени 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Маршрутный автобус «ПАЗ» врезался в опору камеры фотофиксации в центре Тюмени. Пострадали 10 человек. Прокуратура и Следственный комитет разбираются с обстоятельствами ДТП.

Авария произошла утром 8 ноября на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной. По данным ГАИ Тюменской области, водитель пытался проскочить перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, но не справился с управлением и врезался в столб.

В салоне находились 25 пассажиров, 10 пострадали. Их отвезли в больницу, оказали первую помощь. Все пострадавшие – женщины в возрасте от 22 до 62 лет. У большинства ушибы и легкие травмы.

Управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи также дадут оценку действиям ответственных за безопасность пассажирских перевозки и эксплуатацию общественного транспорта лиц, пояснили в ведомстве. Прокуратура организовала собственную проверку.

Накануне утром в Красноярском крае автобус с рабочими слетел с дороги и перевернулся. Травмы получили 18 человек.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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