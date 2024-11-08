В Запорожье более 3500 человек остались без света из-за обстрела

Обстрел ВСУ повредил воздушную линию электропередачи в селе Водяное Запорожской области. Около 3550 абонентов остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ 3550 потребителей остались без электричества: частично село Водяное и полностью село Днепровка», – говорится в сообщении.

В Водяном также поврежден частный дом, в Каменке-Днепровской в результате атаки дрона повреждена подстанция скорой медицинской помощи. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки украинские боевики несколько раз атаковали Каменско-Днепровский муниципальный округ. Из-за повреждения газопровода в селе Великая Знаменка без газоснабжения осталось 246 абонентов. Губернатор сообщил, что благодаря ремонтникам в дома 237 запорожцев вернулся газ.

Водяное, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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