В Горловке дрон ВСУ убил двух работников предприятия ЖКХ

Украинские боевики атаковали автомобиль одной из коммунальных служб в городе Горловка в ДНР. Два человека погибли, сообщил мэр города Иван Приходько.
Градоначальник сообщил об атаке беспилотника по автомобилю одной из коммунальных служб в поселке Озеряновка, относящемся к городскому округу. Позже в блоге появилось сообщение о пострадавшем работнике энергоснабжающей организации.
«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю в поселке Озеряновке погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий. Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга», – написал мэр после этого.
Иван Приходько сообщил, что ВСУ регулярно нацеливают дроны на гражданский транспорт.
Озеряновка, Наталья Рязанова
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