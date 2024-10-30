ВСУ применили новую тактику для атаки БПЛА на автобус в Горловке

Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что ВСУ перешли к новой тактике для ударов с помощью беспилотников. Пассажирский транспорт в городе подвергся «тихой атаке».

Украинские боевики часто выбирают гражданский транспорт в качестве целей для атак с помощью дронов, отметил мэр. Очередное нападение произошло 29 октября, и в результате один человек погиб, еще двое ранены.

«Был атакован в очередной раз автобус 2-го маршрута. Украина применила тактику «тихой атаки»: просто подняли сверху, выключили винты, и дрон просто камнем упал на автобус. РЭБ был включен на этом автобусе, он был хороший, но не сработал», – рассказал Приходько в беседе с РИА Новости.

По его данным, ВСУ предпринимают около 20-40 ударов дронами ежедневно.

В Белгородском районе рейсовый автобус подвергся атаке украинского беспилотника, в результате чего ранены восемь мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних.

Горловка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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