В Авдеевке нашли восемь схронов с оружием и боеприпасами

Полиция нашла восемь схронов с оружием и боеприпасами в Авдеевке, сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике. Часть вооружения была натовского образца.
Сотрудники отряда «Красноармейский» выявили на территории города восемь схронов с оружием и боеприпасами.
«В оставленных вооруженными формированиями Украины тайниках полицейские выявили и изъяли огромное количество боеприпасов, брошенных представителями ВФУ, в том числе образца НАТО», – говорится в сообщении.
Ранее утром сотрудники ФСБ сообщили о найденном в Мариуполе крупном тайнике украинских диверсантов с десятками гранат и сотнями патронов.
Авдеевка, Наталья Рязанова
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