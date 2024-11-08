В Авдеевке нашли восемь схронов с оружием и боеприпасами

Полиция нашла восемь схронов с оружием и боеприпасами в Авдеевке, сообщила пресс-служба МВД по Донецкой Народной Республике. Часть вооружения была натовского образца.

Сотрудники отряда «Красноармейский» выявили на территории города восемь схронов с оружием и боеприпасами.

«В оставленных вооруженными формированиями Украины тайниках полицейские выявили и изъяли огромное количество боеприпасов, брошенных представителями ВФУ, в том числе образца НАТО», – говорится в сообщении.

Ранее утром сотрудники ФСБ сообщили о найденном в Мариуполе крупном тайнике украинских диверсантов с десятками гранат и сотнями патронов.

Авдеевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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