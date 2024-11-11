Полные натовского оружия схроны найдены под Селидово

Сотрудники ФСБ нашли заминированные схроны с натовским оружием на бывших позициях ВСУ под Селидово. Внутри были более 15 тыс. патронов, сотни гранат, десятки гранатометов, рассказали в УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«Выявлено несколько схронов с иностранным вооружением, подготовленных боевиками ВСУ при отступлении для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Изъятые вооружение и боеприпасы будут использованы российской армией в дальнейшем наступлении на Кураховском направлении», – говорится в сообщении.

Специалисты сумели достать из заминированных тайников 15900 патронов, пять ручных и станковых гранатомётов образца НАТО, пять крупнокалиберных натовских пулемётов и 128 выстрелы ВОГ образца НАТО. А также 14 ручных гранатомётов РПГ и 100 выстрелов к ним, 65 мин разного типа, 410 ручных гранат, 35 стволов стрелкового оружия.

В Авдеевке в ДНР полиция нашла восемь схронов с оружием и боеприпасами. Часть вооружения была натовского образца.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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