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Понедельник, 11 ноября 2024, 11:31 мск

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На Камчатке сгорел маршрутный автобус

Фото: прокуратура Камчатского края

Автобус с пассажирами загорелся в Елизово Камчатского края во время движения по маршруту. Люди не пострадали, но транспорт полностью выгорел.

По данным МЧС, возгорание маршрутного автобуса № 7 случилось около 14:30 часов. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пассажиры успели выскочить из автобуса, никто не пострадал. Пламя быстро распространилось, и когда пожарные сумели потушить огонь, транспорт выгорел почти полностью.

Прокуратура и Следственный комитет проверяют обстоятельства ЧП и соблюдение правил и норм при перевозке пассажиров.

В Уфе автобус загорелся во время движения. Никто не пострадал.

Елизово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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