В Уфе сгорел автобус

Автобус загорелся во время движения в Уфе. Никто не пострадал, но транспорт почти полностью выгорел, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике Башкортостан.

ЧП случилось на улице Авроры вблизи остановки общественного транспорта «Президент-отель». Автобус загорелся прямо на ходу, и огонь быстро распространился. Пожарные потушили транспорт, но автобус сильно поврежден огнем. Это видно на опубликованных ведомством фотографиях.

«Автобус марки «КАВЗ» был заказной, без пассажиров. Погибших и травмированных нет», – добавили в МЧС.

В начале июля в Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами из Челябинска. В салоне находились 43 человека, они самостоятельно эвакуировались из автобуса и не пострадали.

Уфа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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