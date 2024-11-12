В Ростовской области шесть человек погибли на пожаре

Шесть человек погибли, двое пострадали при пожаре в частном доме в Ростовской области. Предварительно, огонь занялся из-за неосторожности при курении, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
ЧП случилось в ночь на 12 ноября в хуторе Страхов. Живущие в одном доме рабочие отмечали день рождения одного из них и крепко уснули после выпитого. Из-за неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар. Соседи вызвали пожарных.
«Из жилья удалось выбраться четверым, двое пострадали. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела шести человек», – добавили в ведомстве.
В Магадане женщина и трое малолетних детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме.
Страхов, Наталья Рязанова
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