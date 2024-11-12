Ночной налет дронов стал причиной пожара на нефтебазе в Белгородской области

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 13 беспилотников, атаковавших три региона России. Один из дронов успел скинуть взрывное устройство на нефтебазу, возник пожар.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сообщает Минобороны РФ.

Девять беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и два – над территорией Курской области.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате взрыва загорелся один из резервуаров на нефтебазе на территории Старооскольского городского округа. «На месте работали десять пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Брянской области в результате ночного налета пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава Курской области Алексей Смирнов объявлял опасность БПЛА в регионе, режим тревоги действовал до трех утра. Сведений о последствиях атаки не поступало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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