ФСБ помешала теракту на железной дороге около Балаклавской ТЭС

Федеральная служба безопасности России раскрыла план совершения теракта на транспорте в Севастополе. Сотрудники ведомства помешали взрыву вблизи Балаклавской ТЭС, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

29-летний севастополец в сентябре 2023 года связался со Службой безопасности Украины и вызвался тайно работать на противника. По заданию СБУ он должен был поджечь оборудование на железной дороге, чтобы нарушить работу транспорта. Подозреваемый купил горючую жидкость, и с ней его задержали на месте предполагаемого поджога.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», – пояснили в ЦОС.

Житель Омска задержан за поджог железнодорожного оборудования по заданию украинской стороны. После теракта мужчина намеревался уехать на Украину, чтобы воевать против российской армии.

Севастополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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