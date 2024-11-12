Россияне не пострадали в Китае, когда автомобиль въехал в толпу

Россиян не было среди пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в китайском Чжухае. Водителя нашли и задержали, передает AP.

«Сообщений о том, что при инциденте пострадали граждане России, пока не поступало. По данному вопросу находимся в контакте с местными органами власти», – сообщили в генконсульстве РФ в Гуанчжоу в беседе с РИА Новости.

Вечером 11 ноября автомобиль врезался в толпу людей у спортивного центра и скрылся. Пострадавших доставили в четыре больницы, но точное число получивших травмы людей неизвестно. Власти города не дали официальных комментариев об инциденте. По данным агентства, только в одной больнице оказались более 20 человек с травмами после ДТП.

Полиция сумела установить личность водителя и задержала его. Это 62-летний местный житель. Мотивы его поступка выясняются.

Чжухай, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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