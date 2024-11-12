Дрон ВСУ повредил газораспределительную станцию в Запорожье

Украинские боевики с помощью дрона атаковали газораспределительную станцию в Запорожской области. Без газа остались почти 6,5 тыс. домов, школы, больницы, рассказал глава региона Евгений Балицкий.

«Повреждена газораспределительная станция Каменки-Днепровской. Второй БПЛА, предположительно «камикадзе», атаковал газораспределительный щит в Каменке-Днепровской. Из-за пожара и угрозы новых атак пока нет возможности обследовать станцию», – пояснил губернатор.

По его данным, без газоснабжения остались 6485 домовладений, две больницы, шесть детских садов, 14 школ. Социально значимые объекты перевели на резервные источники питания.

Ранее артобстрел ВСУ повредил газопровод в поселке Михайловка Каменско-Днепровского округа.

Каменка-Днепровская, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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