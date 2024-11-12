ВСУ пытались атаковать топливное хранилище в Донецке

Система «Купол Донбасса» помешала атаке киевского режима с помощью БПЛА на топливное хранилище в Донецке. Дроны американского производства нейтрализовали в безопасной зоне.

Украинские боевики нацелили ударный беспилотник с кумулятивной боеголовкой на гражданский склад ГСМ в Кировском районе города. А также запустили второй дрон для отвлечения внимания и средств РЭБ.

«Система «Купол Донбасса» успешно перехватила оба беспилотника в безопасной зоне. Взрывотехники УФСБ России по ДНР отключили органы управления беспилотников и с помощью мобильного роботехнического комплекса обезвредили боевой заряд. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», – сообщил Штаб обороны ДНР.

Ранее киевский режим предпринял попытку атаковать Старобешевскую ТЭС с помощью БПЛА, который нес 15 кг взрывчатки.

Донецк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube