Система ПВО перехватила 29 украинских дронов над шестью регионами России

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 29 беспилотников над территорией шести регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Семь дронов уничтожены над территорией Курской области, семь – над территорией Белгородской области, по пять – над Тверской и Брянской областями, три – над территорией Пензенской области и два – над Воронежской областью.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в поселке Октябрьский беспилотник атаковал частный дом, вследствие чего загорелась кровля. Пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Кроме того, атаке подвергся город Шебекино. Несколько домов и автомобилей получили различные повреждения, часть города остается временно без света. «Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы работают на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Воронежской области при падении обломков БПЛА незначительно повреждено непроизводственное здание предприятия. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

В Пензе обнаружено место падения трех дронов в лесу у поселка Монтажный. «По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего», – сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube