Пьяный охранник угнал экскаватор и врезался в дерево

Во Владимирской области пьяный охранник угнал экскаватор и разбил его. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратился предприниматель и сообщил об угоне спецтехники. Выяснилось, что к преступлению причастен 25-летний охранник предприятия.

Мужчина пил на работе алкоголь, а когда спиртное закончилось, отправился в магазин за добавкой. Для этих целей он решил использовать экскаватор. По дороге охранник не справился с управлением, многотонная машина въехала в кювет и врезалась в дерево.

С места аварии пьяный водитель скрылся, его местонахождение установили полицейские. Возбуждено уголовное дело.

Владимир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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