российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 ноября 2024, 11:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Полиция задержала трех ушедших в самоволку военных

Полиция поймала еще трех ушедших в самоволку солдат в Новосибирской области. Еще пятеро находятся в розыске, пишет телеграм-канале Baza.

По уточненным данным, сбежавших из воинской части было 12, а не 10 человек. Вскоре после побега четырех задержали за пределами Коченевского района. Теперь полиция нашла еще трех беглецов.

Ведется розыск еще пятерых военных. Полиция разрабатывает несколько вариантов маршрута, и по одному из них, солдаты могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

По данным телеграм-канала, большинство любителей самоволок – уроженцы Краснодарского края.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,