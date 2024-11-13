Полиция задержала трех ушедших в самоволку военных

Полиция поймала еще трех ушедших в самоволку солдат в Новосибирской области. Еще пятеро находятся в розыске, пишет телеграм-канале Baza.

По уточненным данным, сбежавших из воинской части было 12, а не 10 человек. Вскоре после побега четырех задержали за пределами Коченевского района. Теперь полиция нашла еще трех беглецов.

Ведется розыск еще пятерых военных. Полиция разрабатывает несколько вариантов маршрута, и по одному из них, солдаты могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

По данным телеграм-канала, большинство любителей самоволок – уроженцы Краснодарского края.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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