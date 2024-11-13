Более 40 000 запорожцев остались без света из-за атаки дронов

Более 40 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за атаки украинских дронов на электроподстанцию в поселке Михайловка.

ВСУ с помощью БПЛА ударили по подстанции в ночь на 13 ноября. В результате электроснабжение нарушено в Михайловском, Токмакском, Черниговском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах. Специалисты ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» оперативно начали ремонт, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Без электроснабжения остались более 40 тысяч абонентов. Проводятся оперативные работы по переподключениям с других линий электропередачи. В первую очередь проводится подключение социально значимых объектов», – написал губернатор в блоге.

Ранее беспилотник атаковал рабочих в Запорожской области, когда они восстанавливали линию электропередачи. Три человека пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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