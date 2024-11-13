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Среда, 13 ноября 2024, 21:32 мск

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Знаменитый актер Василий Ливанов оказался в реанимации

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинское учреждение.

Родственница артиста подтвердила ТАСС, что артист находится в реанимации, отметив, что его госпитализировали 12 ноября. «Не очень хорошо себя почувствовал», – пояснила она.

Как уточняется, в начале октября Ливанов попал в НИИ имени Склифосовского, где находится в реанимации неврологии. 15 октября его выписали из больницы.

Ливанов известен по многим кинофильмам и озвучке героев мультфильмов. Наибольшую популярность ему принесла роль Шерлока Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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