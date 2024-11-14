Мошенники внедряют новую схему обмана по телефону – в чем ее суть

Мошенники разработали новую гибридную схему обмана россиян. Как сообщают РИА Новости, в ней совмещается уже несколько сценариев.
Все начинается со звонка с предложением заработать на инвестициях. Жертва переводит деньги мошенникам и получает доступ к личному кабинету, где на фальшивом счете можно увидеть якобы растущий доход.
Когда человек решает забрать несуществующие деньги со счета, его вынуждают оплатить комиссию, а потом объявляют, что обналичить заработанное не получается из-за подозрений на мошенничество, которые появились у Центробанка.
На следующем этапе начинаются звонки от «представителя ЦБ». Он требует, чтобы жертва нашла доверенное лицо, которое якобы сможет получить средства с брокерского счета. Таким образом в схему вовлекается кто-то из родственников «инвестора».
В итоге людей обвиняют в попытке мошенничества, угрожают тюремным сроком и требуют перевести крупную сумму, взять кредит и продать жилье. При этом в мошеннический водоворот могут втягиваться все больше родных и близких жертвы.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»